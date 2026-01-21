"Plus d'un million" d'habitants de Kiev ont été privés d'électricité mardi soir à la suite de nouvelles frappes nocturnes russes, a déploré le président Volodymyr Zelensky qui a également assuré qu'une délégation serait présente à Davos en cas de "résultats concrets pour l'Ukraine".
Plus d'un million de personnes privées d'électricité à Kiev (Zelensky)
