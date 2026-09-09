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Plastique: le gouvernement français recule sur la consigne des bouteilles

information fournie par France 24 09/09/2026 à 17:57

Le gouvernement français renonce à imposer la consigne obligatoire pour les bouteilles en plastique. Les collectivités territoriales y étaient opposées. Elles n'auraient plus pu revendre ces bouteilles à des centres de recyclage et ainsi financer la collecte des déchets. La France doit toujours trouver un moyen d'augmenter son taux de recyclage. Tant qu'elle n'y parvient pas, elle doit s'acquitter d'une amende de 1,5 milliard d'euros par an auprès de l'Union Européenne.

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