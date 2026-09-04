Interrogée sur le mécontentement des syndicats vis-à-vis du plan du gouvernement pour l'agriculture, la ministre de l'Agriculture Annie Genevard défend une réponse budgétaire "extrêmement forte". "Je voudrais que chacun mesure ce que représente plus d'un milliard dans le contexte budgétaire qui est le nôtre", déclare-t-elle depuis la foire de Châlons-en-Champagne.
Plan pour l'agriculture: une réponse budgétaire "extrêmement forte", dit Genevard
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