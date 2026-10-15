Le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce qu'une enveloppe comprise "entre 500 et 700 millions d'euros" va être débloquée pour le plan de relance agricole pour 2027, à l'issue d'une réunion de ministres à Matignon. IMAGES
Plan de relance agricole : Lecornu annonce une enveloppe "entre 500 et 700 millions d'euros"
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