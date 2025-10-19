La Russie mène une guerre hybride sur l'Europe, parallèlement à son offensive sur l'Ukraine: survol de l'espace aérien par des drones, ingérence massive dans des élections, présence de navires la "flotte fantôme" russe, opérations de sabotage. Pierre Lévy, ancien ambassadeur de France en Russie entre 2020 et 2024, auteur de "Dans la Russie en guerre" (éditions Tallandier), nous livre son analyse et partage à coup d'anecdotes passionnantes son expérience d'ambassadeur dans "Au Cœur de l'Info".
Pierre Lévy: "la relation à la Russie est le sujet le plus diviseur entre Européens"
