"Besoin d'aide": au milieu d'habitations endommagées et de rue couverte de boue, un panneau de fortune témoigne de la détresse des habitants d'une commune près de la Cebu, dans le centre des Philippines, après le passage du typhon Kalmaegi, qui a balayé le pays, provoquant des inondations et tuant au moins 140 personnes.
Philippines: une commune recouverte de boue après le passage du typhon meurtrier Kalmaegi
