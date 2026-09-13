Une vidéo diffusée par les garde-côtes philippins montre un navire entièrement enveloppé par les flammes près d’un lieu touristique très fréquenté dans la province de Palawan, faisant au moins cinq morts et 86 disparus.
Philippines: l'incendie d'un ferry fait au moins cinq morts et des dizaines de disparus
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro