Pétrole : une hausse vraiment inéluctable ?

Ecorama • 06/07/2021 à 14:00

Les discussions entre l'OPEP et ses alliés sont toujours dans l'impasse. Résultat : le baril de brent pulvérise ses plus hauts annuels. Pourquoi les Emirats Arabe Unis bloquent-ils tout accord ? Est-ce dans l'intérêt de l'OPEP d'avoir un pétrole toujours plus cher ? Le point de vue de Fédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Ecorama du 6 juillet 2021, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com