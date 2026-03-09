 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pétrole, gaz... Les marchés secoués par l’escalade de la guerre au Moyen-Orient

information fournie par France 24 09/03/2026 à 10:45

Les cours du pétrole ont franchi lundi la barre des 100 dollars le baril, une première depuis près de quatre ans. En cause : l’intensification du conflit au Moyen-Orient et les perturbations autour du détroit d’Ormuz, par où transite une part essentielle du pétrole mondial.

Proche orient
Pétrole et parapétrolier

Vidéos les + vues

1

Liban: des secouristes fouillent les décombres après une frappe israélienne près de Saïda

information fournie par AFP Video 08 mars
2

Des touristes coincés à Dubaï alors que la guerre perturbe le trafic aérien dans le Golfe

information fournie par AFP Video 08 mars
3

Charles de Gaulle: à bord du porte-avions qui ne dort jamais

information fournie par AFP Video 08 mars
4

Israël: dégâts après une frappe iranienne dans une ville à majorité juive orthodoxe

information fournie par AFP Video 08 mars
5

Droits des femmes: le cortège s'élance à Paris avec Gisèle Pélicot et sa fille

information fournie par AFP Video 08 mars
6

Colombie : début du vote pour les élections législatives

information fournie par AFP Video 08 mars
7

Un retraité ukrainien, dernier habitant d'un immeuble de Kharkiv sous les frappes russes

information fournie par AFP Video 08 mars
8

Après la frappe israélienne sur un hôtel chic de Beyrouth, les Libanais "en sécurité nulle part"

information fournie par AFP 08 mars
1

Liban: frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 06 mars
2

Guerre au Moyen-Orient: Israël annonce la "phase suivante"

information fournie par AFP Video 06 mars
3

L'Iran fait un "mauvais calcul" sur les capacités militaires américaines, dit Hegseth

information fournie par AFP Video 06 mars
2
4

Florian Fournier (PDG d’Orasio) : « Pour un investisseur, venir sur le secteur de la Défense parce qu’il y a de l’argent, ça ne doit pas être la raison ! »

information fournie par Ecorama 06 mars
5

Législatives au Népal: le parti du rappeur devenu maire de Katmandou en tête

information fournie par AFP 06 mars
6

Fumée au-dessus de villages du sud du Liban après des frappes israéliennes

information fournie par AFP Video 02 mars
1
7

Iran : pourquoi les marchés financiers ne cèdent pas à la panique ?

information fournie par Ecorama 02 mars
6
8

La Minute Bourse : Obligations souveraines, Investment Grade, High Yield: de quoi parle-t-on ?

information fournie par SG Bourse 26 févr.
1

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6
2

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1
3

Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"

information fournie par Ecorama 10 févr.
6
4

Le point sur le crowdfunding immobilier avec Homunity

information fournie par BoursoBank 17 févr.
2
5

Strategy, l’entreprise reine du bitcoin, s’effondre en bourse

information fournie par The Conversation 17 févr.
1
6

CAC 40, or, bitcoin, pétrole : faut-il acheter ou vendre ?

information fournie par Ecorama 11 févr.
1
7

Top 5 IA du 11/02/2026

information fournie par Libertify 12 févr.
8

Marchés financiers : quand une good news devient une bad news…

information fournie par Ecorama 12 févr.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank