Les cours du pétrole ont franchi lundi la barre des 100 dollars le baril, une première depuis près de quatre ans. En cause : l’intensification du conflit au Moyen-Orient et les perturbations autour du détroit d’Ormuz, par où transite une part essentielle du pétrole mondial.
Pétrole, gaz... Les marchés secoués par l’escalade de la guerre au Moyen-Orient
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro