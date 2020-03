Pétrole à 25 dollars : bonne ou mauvaise nouvelle ?

Ecorama : Désintoxez-moi • 24/03/2020 à 16:20

Avec un baril autour de 25 dollars, le pétrole est au plus bas depuis 2003, alors qu'il était à plus de 60 dollars en début d'année ! Quelles conséquences pour l'économie mondiale et française ? Eléments de réponses avec Xavier Timbeau, directeur de l'OFCE. Ecorama du 23 mars 2020, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com