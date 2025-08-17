 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Des Arabes israéliens manifestent contre la guerre à Gaza

information fournie par AFP Video 17/08/2025 à 10:04

Des Arabes israéliens tiennent des pancartes et scandent des slogans lors d'une manifestation dans la ville de Lod, près de Tel-Aviv, pour dénoncer les pénuries alimentaires dans la bande de Gaza et la guerre dans le territoire palestinien.

