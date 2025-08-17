Des Arabes israéliens tiennent des pancartes et scandent des slogans lors d'une manifestation dans la ville de Lod, près de Tel-Aviv, pour dénoncer les pénuries alimentaires dans la bande de Gaza et la guerre dans le territoire palestinien.
Des Arabes israéliens manifestent contre la guerre à Gaza
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro