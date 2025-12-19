À quelques jours de Noël, combien de petits colis ont été livrés à votre domicile en provenance de Chine ou d’ailleurs ? Trop, répond l’Union européenne. Car ce sont quelque 4,6 milliards de colis qui entrent sur le sol européen chaque année, et jusqu'à présent, ceux d’une valeur de moins de 150 euros étaient totalement exonérés de droits de douane, ouvrant grand notre marché à la déferlante des plateformes chinoises du commerce à bas coût, comme Shein, Temu et autres Alibaba.
Petits colis, gros ennuis – les Européens veulent endiguer la déferlante chinoise
