C'est une tempête qui gronde dans l'un des plus grands clubs de football au monde, le Real Madrid : sa star française Kylian Mbappé est la cible de critiques de la part de nombres de supporters. Une pétition exige même son départ du club. Elle a atteint le nombre considérable de 50 millions de signatures. Mais le site qui l'héberge n'est pas fiable, comme le montre Jules BOITEAU dans Info Intox.
Pétition anti-Mbappé : 50 millions de signatures en 3 jours pour exiger son départ du Real Madrid ?
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