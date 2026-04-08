Dans un entretien exclusif accordé à France 24, Vérone Mosengo-Omba, secrétaire général démissionnaire de la Confédération africaine de football (CAF), balaie l'idée d'un départ forcé après la finale controversée de la CAN. "Personne n'a eu ma peau. Je pars parce que j'ai décidé de partir", affirme-t-il.
"Personne n'a eu ma peau", dit le secrétaire général démissionnaire de la CAF
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