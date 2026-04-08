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"Personne n'a eu ma peau", dit le secrétaire général démissionnaire de la CAF

information fournie par France 24 08/04/2026 à 19:17

Dans un entretien exclusif accordé à France 24, Vérone Mosengo-Omba, secrétaire général démissionnaire de la Confédération africaine de football (CAF), balaie l'idée d'un départ forcé après la finale controversée de la CAN. "Personne n'a eu ma peau. Je pars parce que j'ai décidé de partir", affirme-t-il.

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