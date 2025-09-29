Une nouvelle soirée de manifestations à Lima, au Pérou, alors que des foules se rassemblent pour une protestation anti-gouvernementale dirigée par le collectif "Génération Z". L'agitation couve depuis des mois au Pérou, alimentée par une vague de criminalité et de cas d'extorsion.
Pérou: les manifestations antigouvernementales continuent dans les rues de Lima
