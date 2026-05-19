Plusieurs centaines d'animateurs des écoles parisiennes, appelés depuis une semaine par les syndicats à la grève, ont manifesté mardi à Paris contre "la politique de répression" de la municipalité face au scandale des agressions sexuelles dans le périscolaire.
Périscolaire: grève et manifestation des animateurs des écoles parisiennes
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