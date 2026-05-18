L'attaquant star du Real Madrid Kylian Mbappé a provoqué la colère de certains supporters en passant quelques jours de repos accordés par son club en Italie, alors que son équipe s'apprêtait à affronter l'Espanyol Barcelone. Depuis le 5 mai, une pétition en ligne appelant à son départ a récolté plus de 73 millions de "signataires". L'expert en communication de crise et fondateur de l'agence LaFrenchCom Florian Silnicki dénonce "une arnaque".
Football : la star Kylian Mbappé victime de critiques virulentes et d'une fausse pétition
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