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PERin Matla : le point sur le premier semestre 2026

information fournie par Boursorama 17/07/2026 à 11:14

Dans ce numéro de BoursoFocus, Henri Chabadel, responsable des investissements de BlackRock pour la France, fait le point du premier semestre 2026 pour la gestion pilotée de Matla, le PERin BoursoBank en collaboration avec BlackRock. Il évoque notamment un bilan marqué par le retour en force de l'intelligence artificielle après un mois de mars compliqué, l'arrivée de Kevin Warsh à la tête de la Fed et un changement structurel dans la conduite de la politique monétaire, ainsi que sa conviction que l'IA devrait rester le principal moteur des marchés actions jusqu'à la fin de l'année.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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Ce produit présente un risque en perte de capital.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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