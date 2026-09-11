Comment penser la ville africaine de demain ? Une ville adaptée à la croissance de la population, aux changements climatiques et affranchie d'un passé colonial encore parfois très présent. La toute première biennale pan-africaine d'architecture qui s'est déroulée cette semaine au Kenya essaie de répondre à cette question.
Penser la ville de demain à la première biennale pan-africaine d'architecture au Kenya
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro