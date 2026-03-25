Avec son inclinaison d'environ 17 degrés, une église située dans le petit village grec de Ropoto est devenue une attraction touristique incontournable.
"Penchée, sans la moindre fissure" : en Grèce, une église inclinée attire les curieux
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