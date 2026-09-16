Le blocage du dépôt pétrolier de Frontignan, dans l'Hérault, par une centaine de pêcheurs mercredi matin a été levé sans heurts après une intervention des forces de l'ordre.
Pêcheurs en colère: levée du blocage du dépôt pétrolier de Frontignan
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