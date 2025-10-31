Le dirigeant centriste néerlandais Rob Jetten a affirmé vendredi que sa victoire électorale face au chef de l'extrême droite Geert Wilders montrait que les mouvements populistes pouvaient être vaincus en Europe.
Pays-Bas: on peut "battre les mouvements populistes," estime Jetten après sa victoire
