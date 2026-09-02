Patrick Bruel jette l'éponge : accusé de violences sexuelles par des dizaines de femmes et mis en examen pour viol, l'ex-idole des années 90 a renoncé mardi à la tournée qu'il devait entamer début octobre tout en continuant à clamer son innocence.
Patrick Bruel jette l'éponge et renonce à sa tournée
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