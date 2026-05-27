Le "Parti populaire des cafards"... vous connaissez ? Né d'une blague en ligne après les propos polémiques d'un magistrat de la Cour Suprême en Inde relatifs à la jeunesse indienne, ce mouvement a très vite donné naissance à des revendications politiques concrètes jusqu'à inquiéter le gouvernement de Narendra Modi.
"Parti des cafards" : quand une blague devient un mouvement politique viral
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