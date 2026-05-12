"Se dire qu'on parle du règlement ou de l'incapacité à régler les crises avec les grands dirigeants du monde sans avoir l'Afrique, c'est, en soi, une faute morale et politique", déclare le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à Nairobi, en clôture d'un sommet franco-africain.
Parler des crises mondiales sans l'Afrique est une "faute morale" (Macron)
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