C'est la plus importante hausse de l'indice PPI, celle des prix pour les marchandises sorties d'usines : +2,8% en avril sur un an, reflet de l'augmentation des prix de l'énergie. Le Bureau chinois des statistiques observe également une hausse de +1,2% de l'indice des prix à la consommation (CPI). Ces hausses vont tirer l'inflation vers le haut pour le pays qui se débat depuis plusieurs années avec une quasi-déflation et un tout petit +0,5% de hausse des prix pour l'année 2025 quand Pékin espère une inflation à +2%.
Ces chiffres interviennent dans un contexte de guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis. Mais la prochaine visite de Donald Trump à Pékin, où le président américain est attendu du 13 au 15 mai, devrait permettre de consolider la trêve conclue en octobre 2025 en Corée du sud, même si Pékin reste l'alliée de l'Iran.
En Chine, l'inflation des prix à la production à 2,8%, au plus haut depuis 2022
C'est la plus importante hausse de l'indice PPI, celle des prix pour les marchandises sorties d'usines : +2,8% en avril sur un an, reflet de l'augmentation des prix de l'énergie. Le Bureau chinois des statistiques observe également une hausse de +1,2% de l'indice des prix à la consommation (CPI). Ces hausses vont tirer l'inflation vers le haut pour le pays qui se débat depuis plusieurs années avec une quasi-déflation et un tout petit +0,5% de hausse des prix pour l'année 2025 quand Pékin espère une inflation à +2%.
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