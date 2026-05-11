En Chine, l'inflation des prix à la production à 2,8%, au plus haut depuis 2022

information fournie par France 24 • 11/05/2026 à 23:10

C'est la plus importante hausse de l'indice PPI, celle des prix pour les marchandises sorties d'usines : +2,8% en avril sur un an, reflet de l'augmentation des prix de l'énergie. Le Bureau chinois des statistiques observe également une hausse de +1,2% de l'indice des prix à la consommation (CPI). Ces hausses vont tirer l'inflation vers le haut pour le pays qui se débat depuis plusieurs années avec une quasi-déflation et un tout petit +0,5% de hausse des prix pour l'année 2025 quand Pékin espère une inflation à +2%.

Ces chiffres interviennent dans un contexte de guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis. Mais la prochaine visite de Donald Trump à Pékin, où le président américain est attendu du 13 au 15 mai, devrait permettre de consolider la trêve conclue en octobre 2025 en Corée du sud, même si Pékin reste l'alliée de l'Iran.