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50 ans de la finale Saint-Etienne/Bayern Munich en Coupe d'Europe: "Saint-Etienne mon amour"

information fournie par France 24 12/05/2026 à 06:29

A la Une de la presse, ce mardi 12 mai, la stratégie de la France face à l’hantavirus. Après la détection d’un premier cas, le gouvernement annonce des mesures «très strictes». La normalisation des relations de l’Union européenne avec la Syrie, et la décision de Bruxelles de sanctionner les colons violents de Cisjordanie. L’ouverture du Festival de Cannes sur fond de polémique. Et les 50 ans du match mythique entre Saint-Etienne et le Bayern Munich en finale de Coupe d’Europe.

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