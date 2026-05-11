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Hantavirus : le virus complotiste se propage

information fournie par France 24 11/05/2026 à 22:56

De l'idée d'une pandémie planifiée à celle d'une "conspiration vaccinale", les premiers cas de hantavirus font ressurgir sur les réseaux sociaux des théories complotistes identiques à celles qui ont circulé lors du Covid--19

Hantavirus

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