De l'idée d'une pandémie planifiée à celle d'une "conspiration vaccinale", les premiers cas de hantavirus font ressurgir sur les réseaux sociaux des théories complotistes identiques à celles qui ont circulé lors du Covid--19
Hantavirus : le virus complotiste se propage
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