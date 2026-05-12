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QE vrai / faux : un mineur peut-il détenir un contrat d'assurance vie ?
information fournie par Boursorama 12/05/2026 à 08:26

Et si, pour la première fois, l'économie devenait un jeu ? Avec QE, l'émission qui augmente votre quotient économique sponsorisée par BoursoBank, LCP propose un format inédit : un véritable game show économique, à la croisée du divertissement et du décryptage.

À lire aussi | QE, l'émission qui augmente votre quotient économique /replay du no 2

Pendant 28 minutes, Thomas Croisière orchestre cette expérience hybride entre talk show et jeu où deux équipes mixtes - étudiants et chefs d'entreprise - s'affrontent, sous le regard du public, à travers des épreuves originales, inspirées directement de l'actualité économique.

Il pose aussi des questions aux internautes et notamment celle-ci : un mineur peut-il détenir un contrat d'assurance vie ? vrai , faux ? Regardez la réponse.

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Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.
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