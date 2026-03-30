"Je ne peux pas regarder en bas", s'exclame une touriste new-yorkaise après s'être aventurée sur une passerelle suspendue à près de 60 mètres au-dessus du sol à la tour Eiffel, une attraction en place jusqu'au 3 mai.
Paris: une passerelle suspendue à 60 mètres au-dessus du sol à la tour Eiffel
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