 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Paris: repas de Noël avec le Secours populaire

information fournie par AFP Video 25/12/2025 à 14:47

"Ils ont ramené de la joie pour nous et les enfants", raconte Lynda, bénéficiaire au Secours Populaire, qui participe au repas de Noël avec une centaine de personnes au restaurant le Hang'art dans le XIXe arrondissement de Paris.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Hong Kong à l'heure du recueillement après l'incendie qui a fait 128 morts

information fournie par AFP 29 nov.
2

Ukraine: Macron se dit prêt à reparler à Poutine

information fournie par AFP Video 19 déc.
1
3

L'ex-président Bolsonaro arrive à l'hôpital pour subir une intervention chirurgicale

information fournie par AFP Video 24 déc.
4

Brandt: un industriel français propose de sauver 150 emplois à Orléans

information fournie par AFP 24 déc.
9
5

Brandt: un projet de reprise prévoit de sauver 150 emplois à Orléans

information fournie par AFP Video 24 déc.
6

Des agriculteurs en colère prêts à passer le réveillon de Noël sur l'autoroute

information fournie par AFP Video 24 déc.
7

Brésil: Bolsonaro à l'hôpital pour une opération, première sortie de prison

information fournie par AFP 24 déc.
8

Sommet de l'AES : une banque, une chaîne de télévision et une force conjointe annoncées

information fournie par France 24 24 déc.
1

Hong Kong à l'heure du recueillement après l'incendie qui a fait 128 morts

information fournie par AFP 29 nov.
2

Les 27 "ne quitteront" pas le sommet de l'UE sans solution financière pour l'Ukraine - VDL

information fournie par AFP Video 18 déc.
3

Un "immense" ensemble d'empreintes de dinosaures découvert en Italie

information fournie par AFP 20 déc.
4

Mobilisation agricole: "Il faut vraiment que Noël puisse se faire" (Genevard)

information fournie par AFP Video 19 déc.
5

Un ensemble d'empreintes de dinosaures découvert en Italie

information fournie par AFP Video 19 déc.
6

Dîner de Noël: Emmanuel Macron à table avec les troupes françaises aux Emirats arabes unis

information fournie par AFP Video 21 déc.
7

Italie: l'accès à la fontaine de Trevi, à Rome, bientôt payant

information fournie par AFP Video 20 déc.
3
8

Un homme armé d'un couteau tué par la police dans le centre-ville d'Ajaccio

information fournie par AFP 20 déc.
2
1

Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron s'entretiennent à l'Elysée

information fournie par AFP Video 01 déc.
2

Et s’il n’y avait pas de bulle à Wall Street ?

information fournie par Ecorama 03 déc.
1
3

Top 5 IA du 28/11/2025

information fournie par Libertify 29 nov.
4

Top 5 IA du 05/12/2025

information fournie par Libertify 06 déc.
5

Le récap de la semaine du 01/12 au 05/12

information fournie par Libertify 06 déc.
6

Webinaire : tout savoir sur le crédit immobilier BoursoBank

information fournie par BoursoBank 18 déc.
1
7

Airbus demande le maintien au sol de 6.000 A320 pour mise à jour d'un logiciel défaillant

information fournie par AFP 29 nov.
5
8

Correction du bitcoin : opportunité ou pas ?

information fournie par Ecorama 01 déc.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank