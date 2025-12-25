"Ils ont ramené de la joie pour nous et les enfants", raconte Lynda, bénéficiaire au Secours Populaire, qui participe au repas de Noël avec une centaine de personnes au restaurant le Hang'art dans le XIXe arrondissement de Paris.
Paris: repas de Noël avec le Secours populaire
