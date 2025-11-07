La journaliste du Monde, Faustine Vincent, signe une enquête sur l'endoctrinement par la Russie des enfants ukrainiens transférés de force vers des territoires occupés ou russes. Ils sont plus de 1 700 enfants à avoir été rapatriés en Ukraine. La journaliste, invitée de France 24, nous en dit plus.
"Endoctrinement" : Que deviennent les enfants ukrainiens en Russie et dans les territoires occupés ?
