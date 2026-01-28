La Première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, et le Premier ministre du Groenland, Jens Frederik Nielsen, sont à Paris et assistent à un débat à Sciences Po, animé par Giuliano da Empoli, auteur du best-seller "Le Mage du Kremlin". Les deux dirigeants seront reçus ce midi par Emmanuel Macron. IMAGES
Paris: les dirigeants du Danemark et du Groenland assistent à un débat à Sciences Po
