Les dirigeants de l'UE et de l'Inde se rencontrent pour conclure un accord commercial

Les dirigeants de l’Inde et de l’Union européenne se réunissent à New Delhi pour conclure un vaste accord de libre-échange commercial négocié depuis plus de 20 ans.
