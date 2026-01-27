Policiers et manifestants se faisaient face lundi à Maple Grove, en banlieue de Minneapolis, lors d'un rassemblement contre la présence des agents fédéraux déployés par le président américain Donald Trump pour lutter contre l'immigration.
Minneapolis : policiers et manifestants se font face
