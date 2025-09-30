Plusieurs centaines de personnes, dont des personnalités du cinéma, ont assisté mardi à Paris aux obsèques de l'actrice franco-italienne Claudia Cardinale, décédée une semaine plus tôt à 87 ans.
Paris: dernier adieu à Claudia Cardinale
