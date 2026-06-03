Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale et député Rassemblement national (RN) du Nord est l'invité de mardi politique. Il revient sur les violences en marge de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Pour Sébastien Chenu, "l'État doit se ressaisir". Le RN propose de "supprimer les allocations familiales" pour les casseurs. Sébastien Chenu suggère également d'"arrêter l'immigration".
Sébastien Chenu (RN) : "Nous considérons qu'il faut arrêter l'immigration"
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