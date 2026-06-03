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Sébastien Chenu (RN) : "Nous considérons qu'il faut arrêter l'immigration"

information fournie par France 24 03/06/2026 à 09:29

Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale et député Rassemblement national (RN) du Nord est l'invité de mardi politique. Il revient sur les violences en marge de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Pour Sébastien Chenu, "l'État doit se ressaisir". Le RN propose de "supprimer les allocations familiales" pour les casseurs. Sébastien Chenu suggère également d'"arrêter l'immigration".

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