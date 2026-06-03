Dans "La Bataille de Gaulle : l'âge de fer", le réalisateur Antonin Baudry signe le premier volet d'une ambitieuse fresque consacrée à l'homme du 18-Juin. Un projet hors norme porté par Simon Abkarian, Benoît Magimel, Niels Schneider et Anamaria Vartolomei. Dans ce numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche", Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur ce pari spectaculaire du cinéma français : un diptyque historique au budget colossal qui cherche à montrer un général de Gaulle plus humain, loin du mythe.
"La Bataille de Gaulle" : le pari à 75 millions d'euros du cinéma français
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