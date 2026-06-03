Sept personnes sont mortes dans l'est de l'Ukraine occupé dans une frappe de drone ukrainien sur un bus voyageant entre Moscou et la Crimée, annexée par Moscou en 2014, selon la Russie. Des drones ukrainiens ont par ailleurs touché des sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg. Les explications avec notre correspondante à Kiev, Emmanuelle Chaze.
Un bus frappé par un drone ukrainien dans l'est du pays, sept personnes tuées
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