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Kenya : l'interdiction du centre américain anti-Ebola prolongée

information fournie par France 24 03/06/2026 à 12:39

Au Kenya, la justice a prolongé l'interdiction émise la semaine dernière concernant la construction d'un centre de quarantaine pour des Américains suspectés d'être infectés par le virus Ebola. La cour interdit également le transfert de malades d'un pays tiers vers le Kenya. Les explications avec notre correspondant à Nairobi, Bastien Renouil.

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