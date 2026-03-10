Un drone iranien a visé, dimanche, une usine de dessalement de l'eau à Bahreïn, faisant craindre une nouvelle étape dans le conflit qui embrase le Moyen-Orient. Les pays de la région sont très dépendant du dessalement de l'eau de mer, une ressource vitale, dans cette zone désertique. Au Koweït 90% de l'eau potable provient du dessalement. Tenter volontairement de priver une population d'accès à l'eau potable peut être considéré comme un crime de guerre ou un crime contre l'Humanité.
Les usines de dessalement de l'eau au Moyen-Orient, une cible stratégique
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro