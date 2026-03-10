 Aller au contenu principal
Les usines de dessalement de l'eau au Moyen-Orient, une cible stratégique

information fournie par France 24 10/03/2026 à 18:38

Un drone iranien a visé, dimanche, une usine de dessalement de l'eau à Bahreïn, faisant craindre une nouvelle étape dans le conflit qui embrase le Moyen-Orient. Les pays de la région sont très dépendant du dessalement de l'eau de mer, une ressource vitale, dans cette zone désertique. Au Koweït 90% de l'eau potable provient du dessalement. Tenter volontairement de priver une population d'accès à l'eau potable peut être considéré comme un crime de guerre ou un crime contre l'Humanité.

Proche orient
Environnement

L'offre BoursoBank