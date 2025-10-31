Le Brésil s'apprête à accueillir la Conférence des Nations Unies sur le climat (COP30) alors que cette année marque les 10 ans de la conférence de Paris sur le climat, accord phare pour limiter l'augmentation de la température mondiale à 2 °C, d'ici la fin du siècle.
Pacte vert : quelle ambition écologique pour l’Europe à la COP30 ?
