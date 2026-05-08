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Ouverture des archives du parti nazi : les Allemands affrontent leur passé

information fournie par France 24 08/05/2026 à 11:05

Alors que l’Europe commémore la victoire des Alliés sur les nazis le 8 mai, nombreux sont ceux qui découvrent des secrets de famille longtemps enfouis en Allemagne. Les fiches des membres du parti nazi sont désormais accessibles en ligne. De nombreux Allemands découvrent ainsi des secrets de famille bien gardés.

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