Oui, le climat continue d’intéresser les épargnants !

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Le baromètre OpinionWay montre une baisse du nombre de détenteurs de fonds climat, mais une conviction renforcée chez les épargnants engagés, qui restent demandeurs d'offres mieux expliquées et plus crédibles. La performance financière demeure le critère dominant, tandis que la souveraineté énergétique et la nécessité de preuves concrètes deviennent essentielles pour convaincre. L'analyse de Noémie Hadjadj‑Gomes, responsable ESG chez CPRAM.