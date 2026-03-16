Dans ce numéro de "À l’Affiche" présenté par Louise Dupont et Thomas Baurez, retour sur les temps forts de la 98ᵉ cérémonie des Oscars. Une soirée hollywoodienne largement dominée par "Une bataille après l'autre" de Paul Thomas Anderson, avec six statuettes, dont celles du meilleur film et de la meilleure réalisation. Côté interprétation, Michael B. Jordan a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour "Sinners" tandis que Jesse Buckley s’est imposée comme meilleure actrice pour "Hamnet".
Oscars 2026 : Michael B. Jordan couronné, Paul Thomas Anderson triomphe
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