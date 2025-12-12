La mobilisation d'agriculteurs destinée à éviter l'abattage d'un troupeau de 200 vaches aux Bordes-sur-Arize, en Ariège, dégénère en affrontements entre manifestants et gendarmes, alors que les gendarmes procèdent à des tirs de grenades lacrymogènes et assourdissantes. IMAGES
Opposition à un abattage en Ariège: des heurts entre manifestants et gendarmes
