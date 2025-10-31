 Aller au contenu principal
Opération antidrogue à Rio: plus d'une centaine de morts

information fournie par AFP Video 31/10/2025 à 13:48

Entre sanglots et colère, des habitants de Rio ont récupéré des dizaines de dépouilles à la suite de raids menés mardi contre le narcotrafic au Complexo da Penha et au Complexo do Alemao, vastes ensembles de favelas situés dans le nord de Rio.

