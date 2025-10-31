 Aller au contenu principal
L’érosion pousse des habitants du Mont Saint-Michel à abandonner leur maison

information fournie par France 24 31/10/2025 à 15:42

À Saint-Jean-le-Thomas, dans la Manche, la côte recule de cinq mètres par an. Sous l’effet du changement climatique et de la montée du niveau de la mer, les dunes s’effondrent et des habitations se retrouvent en zone à risque. Les scientifiques de l’université de Caen mesurent régulièrement l’évolution du littoral. Certaines maisons sont évacuées, d’autres rendues à la nature. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, la mer reprend peu à peu ses droits. Un reportage de nos confrères de France 2.

L'offre BoursoBank