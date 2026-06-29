Une longue file d'attente se forme devant le musée Grévin, à Paris, alors que l'établissement ouvre un espace dédié à l'univers du manga One Piece, et récompense les premiers arrivés par une carte collector.
One Piece fait son entrée au musée Grévin dans une ambiance cabaret
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