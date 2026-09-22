Infirmière libérale, Mathilde Raffin fait parfois jusqu'à 200 kilomètres par jour. La flambée des prix des carburants touche de plein fouet les professions du soin à domicile.
"On se doit d'aller les soigner": les infimières libérales face au prix de l'essence
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